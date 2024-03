Tallinnas kosmeetikatooteid müüv kauplus suhtleb klientidega väidetavalt vaid vene keeles

Tallinlanna Ingridile jäi silma veebipood Leyako, kus kogu info on vene keeles. «Pood müüb Korea tooteid, kuid tundub, et kõnetada soovitakse vaid venekeelset elanikkonda, sest nii veebipood on puhtalt venekeelne kui ka Facebookis ja Instagramis on postitused ainult vene keeles,» räägib Ingrid. «Keelevalik kodulehel puudub. Isegi müügitingimused on vene keeles. Kogu turundus ja blogi sotsiaalmeediates on ka vaid vene keeles. Kuidas on see Eestis võimalik?» küsib ta lisades, et veebipood tegutseb juba pikka aega.