Nädal algab kuuvarjutusega Kaaludes ning ülejäänud nädala jooksul tekivad suured planetaarsed aspektid vaid Kaalude valitsejal Veenusel , täpsemalt opositsioon Must Kuu Lilithiga ja sekstiil Uraaniga. Universum annab avara lava, millel kuuvarjutuse lõpetavad ja vabastavad mõjud saavad välja mängida.

Tuletan meelde, et allpool on üksnes üldistatud päikesemärgi horoskoop, kuid iga inimene on palju rohkem kui tema päikesemärk. Tõelised vastused peituvad individuaalses sünnikaardis ja kes tunneb sügavamat huvi, võib pöörduda otse minu poole.