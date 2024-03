«Kui oled mälumänguga juba aastakümneid tegelnud, siis ikka ju soovid ennast teostada,» ütleb teleekraanilt tuntuks saanud Tartu kooliõpetaja Siim Avi, kes tänaseks on kinni pannud kolmteist «15 küsimust» saadet.

«Kui kutsutakse, siis ikka ju tahaks proovida, sest järgmist kutset ei pruugi tulla ja siis jääd kahetsema,» arutleb Siim saates osalemise üle. Teleekraanil on Siim aga varemgi olnud, kui viimase küsimuse õigesti vastamisega ükskord «Kuldvillaku» võitis.

Ka «15 küsimust» on talle pakkunud vastaseks «Kuldvillakust» tuntud nägusid. «Sinna aga igaüks ei saa ja vastasmängijate tausta teades aimasin juba ette, et kerged need mängud olema ei saa,» mõtiskleb ta oma teekonna üle argiõhtuti ka televaatajaid kaasa haarates.