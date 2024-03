90 TASKURÄTTI ⟩ Pärnu proua müüb nostalgilist taskurätikute kollektsiooni. «See üks on tõesti eriline...»

Pärnus elav Anne on otsustanud müüki panna taskurätikute kollektsiooni.

«Panen müüki oma nõukaaegse riidest taskurätikute kollektsiooni. Kõik taskurätikud on uued ja kasutamata. Seisnud kapis aastakümneid... Kogus on kokku 90 taskurätikut. Hind: 1.50 eurot/tk. Terve kogu korraga soovijale hind: 60 eurot! Asukoht: Pärnu,» seisab kuulutuses, mis on avaldatud Facebooki grupis «ENSV Turg».

Kuigi kuulutus on üleval olnud vaid paar päeva, on huvi taskurätikute vastu olnud suur.

Riidest taskurätikud. Foto: Erakogu

Kauplusest oli saada vähemalt taskurätikuid

Anne räägib Elu24-le, et nõukaaja lapsed ja noored kogusid kõike: märke, marke, kommi- ja šokolaadipabereid, rääkimata pudelite ja purkide siltidest. «Minu kogu sai ka alguse sügaval nõukaajal. Kauplustes ju praktiliselt midagi saada polnud, aga vähemalt taskurätikuid ikka aeg-ajalt liikus. Ja nii ta kuidagi läks, et hakkasin erinevaid otsima ja ostma,» ütleb ta. «Kunagi meeldisid eriti need, kus ühesugune pilt, aga erinevad värvid,» lisab Anne.

Taskurätikud Foto: Erakogu

«Üks taskurätik on tõesti eriline – see on mu vanaema oma ja see jääb mulle teda meenutama,» avaldab Anne.

Erilise tähendusega taskurätik. Foto: Erakogu

Kollektsiooni kuuluvad taskurätid on enamik pärit Mulgimaalt ja mõni ka Lätist.