HOMME «KUUUURIJAS» ⟩ Rummu elanik sattus avavanglast jooksu pistnud mehe tõttu väidetavalt ebaseadusliku läbiotsimise ohvriks

Kõik sai alguse möödunud aasta viimastel päevadel, kui tingimisi varguste eest karistatud ja avavanglas viibinud Aivo sõber Kristjan Krumjantsev pidi detsembri lõpus vanglasse tagasi pöörduma, kuid otsustas seda mitte teha. Kuna meest oldi koos jooksus oleva Kristjaniga nähtud, sattus Kallaste politsei huviorbiiti.

30. detsembri hommikul ilmusid vanglaametnikud ja politseinikud Aivo töökotta ja nõudsid sissepääsu, väites, et neil on luba kinnistut läbi otsida. Aivo palus luba näidata, aga tema sõnul ametnikud seda ei teinud ja ütlesid, et neil on õigus sisse tulla vastavalt korrakaitseseadusele.

Foto: Kuvatõmmis saatest «Kuuuurija»

Aivo keeldus ametnikke sisse laskmast, sest ta teadis, et ametnikel luba ei ole. See aga päädis mehe sõnul sellega, et ta lükati maha ja tema käed pandi raudu. Aivo viidi vanglaametnike bussi, kus ta pidi poolteist tundi ootama, enne kui ta vabastati.

«Kuuuurija» päringu peale, kas mehe jutt on õige, vastab Viru vangla direktor Ain Anslan: «Vastab tõele, et vanglaametnikud koos PPA ametnikega sisenesid kinnistule, kus viibis Aivo Kallaste, saades selleks eelnevalt loa kinnistu omanikult telefonikõne kaudu.» Omanik kinnitab aga saates, et talle küll helistati ja räägiti antud teemast, kuid sisenemiseks luba tema ei andnud. «Kas teil sisenemisorder on? Vastati ei. Siis ma teid sisse lasta ei saa,» meenutab ta telefonikõnet politseiametnikuga.

Vastuseisust hoolimata asus politsei läbiotsimistoiminguid ellu viima. Samal kinnistul on autotöökoja kõrval ka elumaja ja saun, mis samamoodi läbi otsiti. Majas viibis sel hetkel kodus ligi 70-aastane proua, kes oli juhtunust jahmunud.

Pärast vanglaametnike külaskäiku jäeti kinnistu omaniku sõnul kangete miinuskraadidega lahti saunauks ja selle tõttu külmusid ära torud ja soojaveeboiler, mis tuli omanikul oma raha eest hiljem korda teha.

