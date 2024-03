ASJA UURIB 120 POLITSEINIKKU ⟩ Skandaal Suurbritannias: sajad lähedased võisid saad vale kremeeritu

Politsei viis uurimisaluse matusefirma Legacy Independent Funeral Directors kontoritest Hulli ülikooli tuvastamiseks 35 surnukeha. Lisaks leiti kontoritest inimtuhka. Politsei teatel on nad juhtumiga seoses saanud tuhatkond kõnet.

Politsei ütles leinavale Osbourne'ile, et tema kasuisa surnukeha võis olla üks politsei poolt konfiskeeritutest. Kasuisa «tuha» oli perekond firmalt kätte saanud juba kuu aega varem.

Ka mitmed teised on teatanud sarnastest kogemustest. Leila Parker-Poland ütles, et matusebüroost ei leitud ta ema tuhka kohe, kui ta sellele järele tuli, ja see tekitas temas kahtlust. Parker-Polandi sõnul hoiti ta isa surnukeha nädalaid ruumis, mis ei olnud jahe ja surnukeha lagunes.