«Iga päev varastatakse meie keskuses asju ja viimati oli nii palju vargaid liikvel kümmekond aastat tagasi,» rääkis Elu24-le ühe Solarise keskuse poe töötaja, kes eelistas jääda anonüümseks. «Ega ma ei tea ju, kas ma võin üldse sellest teemast rääkida, aga see, mis viimasel ajal varastega toimub ja kui palju neid on tekkinud, on üle mõistuse...»