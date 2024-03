ROOSID VÕI TULBID? ⟩ Karl Madis ja Ollie mängisid «Õhtu!» saates meeleolukat arvamismängu naiste lemmikute teemal

«Õhtu!» saatejuhid Jüri Butšakov ja Robert Rool kutsusid naistepäeva puhul stuudiosse Karl Madise ja Ollie, et mängida põnevat arvamismängu. Enam kui 2000 naist vastasid Instagramis küsimustele ning aitasid välja selgitada, millised on naiste lemmiklilled, -jalanõud, -meigiasjad jm. Saates püüdsid Karl Madis ja Ollie ära arvata, millised on naiste lemmikud.

Milliseid lilli eelistavad naised siis kõige enam? Kas tulpe, roose või hoopiski erinevatest lilledest kokku pandud kimpu? «Mina panen oma raha ikka roosidele,» ütleb Ollie veendunult. Enamik naisi nimetasid oma lemmiklillena aga hoopiski tulpe ning roosid jäid seekord viimasele kohale.

Järgmine küsimus: millist aluspesu naised eelistavad? Kui Jüri Butšakov pakkus, et ilmselt meeldivad naistele kõige rohkem klassikalised aluspüksid, siis üle poole naistest vastasid, et nende jaoks on kõige mugavamad stringid.

Mida aga meeldib naistele juua? Kas kokteili, veini või õlut? Kui Karl Madis pakkus, et valge vein on naiste seas populaarseim jook, siis 67 protsenti naistest vastas, et nad eelistavad hoopiski kokteili.

Meigitoodetest sai naiste lemmiku tiitli ripsmetušš ja jalanõudest tossud, kuigi Karl Madis pakkus, et ju on naiste lemmikuteks ikka kontsaga kingad.

Saatejuhid jagasid saatekülalistele lahkelt auhindu ka valede vastuste eest.

Millega Karl Madis tavaliselt naistepäeva puhul oma naist üllatab? «Viimased 40 aastat on üllatus see, kui jõuan enne südaööd koju,» ütleb Karl Madis, kellel on naistepäeval tavaliselt kontserdid.

Ollie aga üllatab naistepäeval oma fänne merch'iga «Ollie fans». «Kõik saavad nüüd mind osta,» ütleb ta, kandes ka ise oma pildiga pusa.

