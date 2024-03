AITA LEIDA ⟩ 73-aastane Leili sõitis bussiga Tartust Tallinna ja kadus: lähedased paluvad abi tema otsimisel

SA Kadunud tegevjuht Aare Rüütel ütleb, et Leili lähedastel on tema elu pärast suur mure, sest ta lahkus kodust ilma teatamata. Samuti pole ta pöördunud ühegi Tallinnas elava lähedase poole. «Kuna Leilil on palju asju kaasas, liigub ta ilmselt transpordivahenditega. Eriti palume taksojuhte, kes võisid ta 6. märtsi hommikul auto peale võtta. Võtke meiega ühendust, kui teil on infot Leili kohta,» ütleb Rüütel.