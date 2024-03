OLED NENDE SEAS? ⟩ Nendel kuupäevadel sündinud inimestele võib nädalalõpp tuua suuri üllatusi

Selle mõjul kõik sündmused kiirenevad ning lisaks võivad võtta ootamatuid pöördeid. Mõnikord on ettearvamatus hea, teinekord toob aga kaasa probleeme. Kindlasti tasub sel ajal olla liikluses ettevaatlikum, sest eriti just Marsi-Uraani pingenurk võib tuua kaasa rohkem õnnetusi. Selles mõjus inimesed reageerivad ootamatult ning võivad ka kergesti tuliselt vihastuda, kuigi see viha möödub kiiresti.