PÄEVAHOROSKOOP ⟩ 8. märts: Kaaludel on õige hetk raskete mälestustega silmitsi seista, Lõvi kõrvadesse võib jõuda midagi õige põnevat

Tagasi vaadates võid tunnetada, et oled enda õlgadele võtnud liiga raskeid ülesandeid ning oled nüüd nende lahendamisega kimpus.

Saatust tuleb juhtida sinul endal, sinu tegudel on tagajärjed, mille eest vastutust kannad. Julge usaldada oma südant, nii teed õigeid otsuseid.

Infokanalid on nüüd valla. Satud justkui juhuslikult õigel hetkel õigesse kohta ning sinu kõrvadesse võib jõuda midagi õige põnevat.

Oled tegus, samas aga tasakaalukas – enne planeerid ning seejärel leiad õige hetke selleks, et oma seatud eesmärkide poole konkreetseid samme astuda.

On õige hetk raskete mälestustega silmitsi seista ja neid analüüsida – kui valust läbi minna, on lootust sellest lõplikult lahti saada.

Küllap panustad suuresti armusuhete arendamisse. Pealetungiga ei õnnestu sul kellegi südant võita, vaja on kannatlikkust.

Sinu mõistus on vahe, samal ajal on tugev ka intuitsioon. Info, mida sa vajad, jõuab sinuni, aga see võib tulla ootamatuid kanaleid pidi.