PÄEVAHOROSKOOP ⟩ 7. märts: Neitsi enesetunne paraneb, Lõvi võib seevastu olla tundlikum kui tavaliselt

Kaduneljapäeval kasuta oma praktilist meelt selleks, et ebavajalikest asjadest vabaneda. Korista ja kraami hoolega!

Oled kahe jalaga maa peal. Energiat on palju ning sa saad väga hästi aru, mille jaoks ja mismoodi on seda otstarbekas rakendada.

Ilmselt on sinu tegutsemisgraafik tihe. Pead vaeva nägema, et õigeks ajaks õigesse kohta jõuda. Ole ettevaatlik, ära sõites kiirust ületa.

See, kuidas praegustes olukordades käitud, on paljuski tingitud sellest, mismoodi on asjad olnud minevikus, millele andsid panuse juba aegu tagasi.