UHKE EMA ⟩ Maailma parim kettagolfar Kristin Tattar tähistab tütre sünnipäeva armsa klõpsuga

«Tähistades 11 aasta täitumist koos oma mitte-nii-väikese tütrega,» jagab Eesti esikettagolfar Kristin Tattar ühismeedias armsat klõpsu, millest selgub, et tema tütrel Isabel il on täna sünnipäev.

«Aeg lendab! Ja kui ma mõtlen tagasi nendele hetkedele, kui ta veel mu käte vahele mahtus, meenub mulle see teekond, kuidas ta on kasvanud imeliseks tüdrukuks ja kui imeliseks naiseks on ta saamas. Olen tänulik iga hetke eest, sest mu süda on täis armastust!» lisas ta foto juurde.