OLED NENDE SEAS? ⟩ Nendel kuupäevadel sündinud inimesed on nüüd eriti haavatavad

25. veebruarist kuni 14. märtsini liigub «haavatud ravitseja» Chiron ühenduses hinge evolutsiooni punkti, Kuu Põhjasõlmega. See on periood, mis nõuab mõningate valuliste teemadega silmitsi seismist. Need asjaolud võivad tunduda paratamatud ja tervendamatud, kuigi tegelikult on olemas võimalus ka nendega paremini toime tulemiseks.