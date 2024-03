NÄDALAPROGNOOS ⟩ Nädal kujuneb alkeemiliseks: keeruline olukord võib seletamatult ümber pöörduda

Käes on kuutsküli lõpunädal ning pühapäeval algab juba kuuloomine Kalade tähemärgis. Nagu vanakuule omane, hakkab energiatase nüüd päev-päevalt kahanema ja parem on teha kokkuvõtteid, kui uusi asju alustada.

Praegust aega iseloomustab lisaks aga see, et «haavatud tervendaja» Chiron on endiselt ühenduses Kuu Põhjasõlmega (mõjuväljas 25. veebruarist kuni 14. märtsini). Paljud inimesed on seetõttu tundlikumad ning peavad tegelema hingehaavadega, mis ei ole lasknud elus edasi liikuda, ent mille juured võivad olla juba päris kaugel ja sügaval.

See on eriline ajaaken, mis avanes viimati 2008. aastal, kuid siis toimus see Veevalaja märgis, seekord Jääras. Seetõttu võib see olla seotud valuga oma tahte ja individuaalsuse väljendamisel, julguse ja enesekindluse puudusega. Tuntakse end võimetu või saamatuna. Inimesed ei pruugi seda välja näidata, aga sisimas tõstab see ebameeldiv tunne pead.

Haav võib seisneda selles, kuidas käiakse ümber algatava jõuga, aga ka vihaimpulssidega. Praegu on eesmärk sellest valukohast läbi minna ning murda tee uude tulevikku, mis saab juhtuda ainult oma haava tunnistades.

Planeediseisud nädalapäevadel

Esmaspäeval viibib Merkuur sekstiilis Uraaniga, avades käsilolevates küsimustes uusi vaatenurki ning näidates võimalusi. Inimesed võivad teha meile erinevaid ettepanekuid, kuid see ei tähenda, et kõigega peaks kaasa minema. Siiski tasub olla avatud ja oma meelt tuulutada.