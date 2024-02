«Ringvaade» läks Koit Toomega lõunale. «Sain oma elu ekstreemsema elamuse Tais»

«Ma nüüd spetsiaalselt linna kunagi sööma ei sõida, aga täna on tore erand,» ütleb Tabasalus elav Koit Toome. Seekord minnakse Tai restorani, kuna vürtsised toidud Koit Toomele väga meeldivad.

«Vahel teen ise süüa. Vahel kui linna satun ja on aega, käin linnas söömas,» ütleb ta. «Ma ei oska väga hästi süüa teha,» tunnistab Toome lisades, et tihtipeale sööb ta siis, kui vaba hetk on. Mõnikord ka lava taga või käib kiiruga bensiinijaamast läbi.