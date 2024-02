SUHE LÄBI ⟩ Brita Rannametsa kallim läks tema juurest järsku ära ja tegi jahmatava postituse

Brita Rannametsa elukaaslase Chris Natka Facebooki ilmus ööl vastu reedet postitus, mille sisu oli järgmine: «Tere, soovin vabandada oma naise Brita Rannametsa ees, et olen hetkel Pärnus Estonia hotellis, 7. korrus ja tuba 710,» avaldas mees koguni detailid hotellitoa täpse asukoha osas. Samuti nimetas ta naise nime, kellega parasjagu hotellitoas lõbusalt aega veetis. «Ütlesin naisele, et lähen nädalaks sõbra juurde ja teen seal tööasju,» jätkas Chris. «Tegelt läksin k******,» seisis postituses.

Reede õhtul tegi Chris aga postituse, kus ütleb, et selle postituse autor polnudki tema, vaid keegi teine sai ligipääsu tema kontole.

Elu24 küsis Britalt, kas on usutav, et postitus Chrisi lehel on tõepoolest kellegi teise tehtud. Kaunitar vastas aga vaid: «Ei kommenteeri!»