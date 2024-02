Sanna Marin paitas Soome muusikaauhindade galal kõrval istunud meest

Mees on Marini vana tuttav. Oma Instagrami postituses Emma gala kohta on Marin muuhulgas nimetanud seda meest juuksuriks. Galale saabus Marin üksi ning Marini postitatud fotodel meest ei esine, kirjutab Ilta-Sanomat .

Tegemist on 40ndates eluaastates Helsingist pärit mehega, kes töötab juuksurifirma tegevjuhina.

Ettevõttel on Instagrami jälgijaid vaid paar tuhat, tegevjuhi isiklikul kontol tubli kolm tuhat. Tema konto jälgijate hulgas on arvukalt Soome kuulsusi Mikko Leppilampist Aku Sipolani ja Sofia Belórfist Linda Lampeniuseni.

Mees on aastaid töötanud juuksurina. Tema isiklikul Instagrami kontol on juuste kujundamisega seotud sisu alates selle loomisest 2015. aastal. Kontol on postitus 2021. aastast, kus Sanna Marin kiidab meest ta soengu tegemise eest.