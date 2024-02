OLED NENDE SEAS? ⟩ Nendel kuupäevadel sündinud inimestel on ees väga särtsu täis päevad

Sel nädalal leiab aset taas üle kahe aasta toimuv taevane nähtus, mil Veenus ja Marss ühendavad käed ning liiguvad mitu päeva lähedases ühenduses. See on Veenuse ja Marsi omavahelise tsükli täitumine ning uue algamine, mis tähistab uut peatükki nais- ja meesenergia suhestumise dünaamikas.

Nende kahe printsiibi kohtumine on alati kirglik, elujõuline ja loov – kumbki ei jäta teist poolt külmaks. Täpne ühendus toimub 22. veebruaril kell 9.14 Veevalajas 6°57’. Seekord jääb see ka opositsiooni Kuuga Lõvis, mis lisab emotsionaalsust ja dramaatilisust. Ühendus Veevalajas aga räägib, et suhestumine hakkab toimuma suurema sõpruse aluselt ning funktsioneeriva partnerluse eelduseks on ühised ideaalid, unistused ja arusaamad.