NÄDALAPROGNOOS ⟩ Ees on kirglikud ja impulsiivsed päevad, nädal lõppeb aga nõudliku täiskuuga

Alanud on nädal, mis võib tuua kaasa palju julgeid, impulsiivseid ja kirglikke tegusid. Kuu on kasvavas faasis ning laupäeval algab täiskuu Neitsis. Selleni juhatab meid aga läbi kogu nädala mõjus olev Veenuse ja Marsi ühendus Veevalajas.

See tähendab, et nüüd tekib paljudel tugev tung tegutseda selle nimel, mida nad soovivad saavutada või omada. Ent juhul, kui miski peaks seda protsessi blokeerima, võib tekkida ka omajagu frustratsiooni ja isegi agressiivsust. Ehk siis, kui inimesed ei saa, mida nad tahavad, võivad nad kasutada toorest jõudu.

Üldiselt aga on energia nüüd väga loov ja viljakas, sest läbi Veenuse ja Marsi toimub nais- ja meesprintsiibi ühildumine, mis leiab aset iga kahe aasta tagant. Paljud kogevad, et on justkui peatamatud, kuid selles hoos ei tohi kaotada pead.

Planeediseisud nädalapäevadel

Neljapäeval kell 9.14 läheb täpseks Veenuse-Marsi ühendus Veevalajas 6°57’, mis on tugevas mõjust juba teisipäevast kuni reedeni. Täpse ühenduse ajal tekib ka opositsioon Kuuga Lõvi märgis, mis viitab, et emotsioonid on võimendatud ning isegi dramaatilised.