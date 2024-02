ELU24 ERISAADE ⟩ «Kuulsid ka linna pealt lugusid, et ise hääletas end finaali?» Asjatundjad tegid selgeks, kes võiks Eesti Laulu võita

Kuupäev on juba teada – 9. mai. Esinemise järjekord on samuti teada – kümnes. Jääb vaid küsimus, kes, ja millise looga, läheb Eestit tänavusele Eurovisioonile esindama. Vastus sellele küsimusele selgub juba 17. veebruaril, kuid enne seda on Elu24 asjatundjatest žürii abil paika pannud Eesti Laulu pingerea!