TUNNED ÄRA? ⟩ Selle energiatüübi esindaja võib šokeerida teisi nende oma energiast välja

Milline on Manifesteerija energiatüüp?

Nende auravälja kohta on öeldud, et see on eemaletõrjuv. Mõnikord tõlgendatakse seda nii, nagu nad oleksid eemaletõukavad, kuid tegelikult pole see päris nii. Asi on selles, et nende aura tõrjub eemale teiste inimeste aura, selleks et teha iseendale ja oma plaanidele teed.