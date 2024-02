KLIPP ⟩ Romi Hasa juhtimisel alustab Kanal 2 ekraanil romantiline suhtesaade «Sellest saab meie suvi»

«Sellest saab meie suvi» saates asuvad kaaslast otsima viis meest ja kolm naist, kes kõik elavad kaugel linnakärast. Nende elu maal on aga nii tormakas, et suhete loomiseks aega nad leidnud ei ole.

Saate produtsent Raimo Kummer sõnab, et maaelu on tänapäeval muutunud ahvatlevaks neile, kes soovivad saada eemale linnamürast ja olmestressist. «Lisades valemisse võimaluse leida endale uus kaaslane, muutub maaelu veelgi kutsuvamaks,» ütleb Kummer ja lisab, et «Sellest saab meie suvi» just seda võimalust pakubki.