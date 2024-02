REPORTAAŽ ⟩ Kas lillemüüjad on ahneks läinud? Menukate lillekioskite juures laiutas sõbrapäeva hommikul tühjus

«Kes see loll Viru tänavalt lilled ostab?» uurib 38-aastane Oliver, kes soetab sõbrapäeva lilled just Prismast. Lillede hinnad on Eestis hüppeliselt kasvanud, mis tähendab, et muidu menukate lillekioskite juures laiutas sõbrapäeva hommikul tühjus. Lähedal asuvast supermarketist võib sarnase lillekimbu leida kordades odavamalt. Vaata videot!