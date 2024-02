ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: peale seedetrakti, haiguste ja surma pole türannil rahvaga midagi ühist

Brodskit pea kohal rippus kirves, mis tähendanuks 10-aastast vangistust, aga aga et süüdistus oli isegi nõukogude riigi tingimustes üsna absurdne (seal kirjutati, et et luuletaja elukutse esindamine vajab ametlikku tõenduspaberit), ei suudetud kohtus tema "süüd" lõpuni tõestada ja talle määrati lõpuks 5 aastat. Brodskit asusid üsna hulljulgelt kaitsma mitmed kirjanikud, sealhulgas Anna Ahmatova , keda Stalini ajal küll taga kiusati, aga Hruštšovi ajal taas "püünele" lubati. Brodski lasti vanglast peagi lahti – 1,5 aastat peale arreteerimist.

Sisete- ja välisrrori vallandamine

Aga loeme Brodski türannide lugu edasi: "Kui inimesest saab türann, siis ei juhtu see sellepärast, et tal on niisugune kutsumus, kuid see ei sünni ka päris juhuslikult. Kui kellelgi on selline kutsumus, läheb ta kõige sirgemat teed ja temast saab türann perekonnas, tõelist türanni tuntakse samas kui arga ja üpris harilikku perekonnainimest. Türannia vahendiks on poliitiline partei (või sõjaväehierarhia, millel on parteiga sarnane struktuur); selleks et jõuda tippu, on ju vaja mingit vertikaalset ehitist."