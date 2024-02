«Tihtipeale öeldakse, et sa oled proff, miks sul proovi on vaja. Aga proove ongi vaja sellepärast, et professionaal teeb proove ja teeb tööd. Mulle meeldib lavale minna nii, et ma tean, mida ma teen. Paljud tahavad saada üleöö kuulsaks, aga ei taha teha seda musta tööd, mida sa pead oi kui palju ise kodus tegema,» ütleb Eesti Laulu finalist ning 25-aastase lavakogemusega muusik Nele-Liis Vaiksoo.

Sel laupäeval astub Nele-Liis Vaiksoo (39) üles Eesti Laulu finaalis. Siiski tõdeb ta, et tegelikult polegi tal olnud aega närvitseda eesootava suuresinemise pärast, mida vaatab otse televiisorist üle 150 000 inimese. Seda seetõttu, et ajad on lihtsalt niivõrd kiired, et pole aega muretsemiseks. Vaiksoo jõuab intervjuulegi otse kontrolletenduselt. «Praegu on päris intensiivne, kuna päris mitu projekti on käsil.»