10. veebruaril kell 00.58 algab kuuloomine Veevalajas 20°40', millega koos saabub ka kauaoodatud puudraakoni aasta. Kuuloomisega valmivad seemned, mis lähevad selles kuutsüklis kasvama. Siin on alati võimalus midagi oma elus uuendada, värskendada, noorendada. Samuti on see parim aeg, mil keskenduda oma tulevikusoovidele.