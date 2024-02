KOPSAKAS SUMMA ⟩ Raamatus autoriõigusteta piltide kasutamine läks Hundile kalliks maksma: nii on, nagu on

Möödunud aasta oktoobris, päev enne Brigitte Susanne Hundi raamatu «Ärahellitatud printsess» esitlust, tuli ilmsiks, et Harju maakohus peatas seltskonnatähe raamatumüügi. Seda seetõttu, et Hundi ahjusoojas raamatus oli kasutatud Delfi Meedia fotosid ilma nende õiguste omajate nõusolekuta. Lisaks nõudis Delfi Meedia, et Hunt ei korraldaks raamatu reklaamüritusi, kust saaks keelatud piltidega raamatut osta.