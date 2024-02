SÄUTSUD ⟩ «Kui su Porsche liigub isegi 1. käiguga kiiremini kui 30 km/h»! Muusiku pahameel kiirusepiirangute üle pakub netirahvale nalja

Mõned päevad tagasi väljendas muusik Koit Toome ühismeedias arvamust Tallinna liikluskorralduse ja piirkiiruse langetamise üle. «Autod lähevad meil aastatega aina paremaks, aga kiirused lähevad ainult alla,» kurtis Toome. «Žiguliiga sobis sõita omal ajal 50ga, aga uute autodega vot ei sobi. See on täielik hullus! Hakkame kõik 30ga sõitma rõõmsalt. See on täielik idiootsus! Tulge mõistusele inimesed!»