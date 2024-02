MIS JUHTUS? ⟩ Lend Bangkokist Tallinnasse kestis kolm tundi kauem. «Reisijatele mitte midagi ei öeldud...»

5. veebruaril Tai pealinnast Bangkokist Helsingisse ja sealt Tallinnasse lennanud eestlase sõnul venis lend oodatust kolme tunni võrra pikemaks ning reisijatele lennu pikenemise põhjust ei selgitatud. «Palju Bangkok-Helsingi lende on viimasel ajal hilinenud. Tekib küsimus, miks see nii on? Varasemalt oli Finnair kõige kiirem moodus Kagu-Aasiasse saamiseks. Tundub, et enam mitte ja nad on otsustanud aeglasemalt lennata,» ütleb ta.