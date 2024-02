ELUJÕU ALKEEMIA ⟩ Täna avaneb Veenuse värav, mis võib tuua erilisi kogemusi ja seksuaalenergia tervenemist

7. veebruaril kell 22.12 toimub Veenuse värava avanemine Kaljukitses 19°05’ ning see omab erilist tähendust nende inimeste jaoks, kes tegelevad oma südame- ja suhteteemadega, aga ka oma väärtuste ja enesehinnangu tervendamisega. Siin tekib võimalus tervendada endas naiselikku aspekti ja kõike, mis sellega seondub.

See on aeg, mil Veenus, liikudes Koidutähe faasis, jõuab ühendusse Kuuga. Alates uue Veenuse tsükli algusest augustis on see järjekorras kuues jälgitav Veenuse-Kuu ühendus, mis seekord jääb sakraalkeskusesse (Koidutähe faasis käivituvad energiakeskused suunas ülalt allapoole).

Selles Veenuse faasis toimuvad ühendused Kuuga alati vanakuu ajal ehk kuutsükli lõpu ning on seotud lahti laskmisega, puhastumisega ja vanade energiate vabastamisega. Seekord vabanevad vanad energiad meie sakraalkeskusest, et oleksime võimelised veelgi enam oma loovust ja elurõõmu väljendama, aga ka elu, iseennast ja seksuaalsust nautima. See on väga püha Veenuse värav.

Meie energiakeskuste puhastumine Veenuse väravates toimub veel ühe korra, millele järgneb initsiatsiooni värav ning seejärel kaob Veenus nähtavusest, kuna jõuab Päikesele nii lähedale. Viimaks jõuab juunis Veenus taas Päikesega ühendusse, kuid jäädes seekord ise Päikese taha – nii on Veenus universumile avatud. See on justkui «täiskuu faas» Veenuse tsüklis. Sel ajal saab Veenus täielikult «läbi valgustatud» ning ilmub uuesti nähtavale Ehatähena, targa ja kogenuna.