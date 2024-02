OLED NENDE SEAS? ⟩ Nendel kuupäevadel sündinud inimestel on ees rahutud päevad

Ettearvamatute ja äkiliste sündmuste tekkides võib tihtipeale näha pingeseise Uraanile. See planeet on seotud kiirete ja elektriliste impulssidega, mille laeng tõukab meid ühest kohast teise – oleme me selleks valmis või mitte. See planeet juhib tehnoloogilisi innovatsioone, aga näitab ka arenguid inimteadvuses.