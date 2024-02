NÄDALAPROGNOOS ⟩ Nädal võib kujuneda kaootiliseks kiirteeks võimsasse draakoniaastasse: ees on ootamatusi

Lisaks jõuab Merkuur Kaljukitsest Veevalajasse ning teeb ühenduse Pluutoga. See seis viitab väga intensiivsele mõttetööle, aga ka suhtlussituatsioonidele. Inimesed tahavad vestlustes minna sügavustesse, et jõuda asja tuumani. Tahetakse tuua nähtavale kõik nähtamatud varjukohad. Selles mõjus on võimalik muundada oma (aga ka teiste) kivistunud arusaamisi. Tundub ka, et meil on aeg näha, et enam ei pea teatud vanadesse rasketesse mõtte- või suhtlusmustritesse tagasi minema – saab ka uutmoodi.

Kolmapäeval viibib Veenus trigoonis Uraaniga ja kvadraadis kuusõlmedega. Suhetesse saabub sõõm värsket õhku ning paljud võivad leida end saatuse teeristilt – kas valida see, mis on hea teistele või see, mis on hea iseendale? Kuidas neid kahte ühendada? Individuaalsed soovid hakkavad üha selgemaks saama, kuid need ei pruugi klappida teiste ootustega.

Neljapäevaööl jõuab Marss sekstiili Neptuuniga, millele järgneb Päikese kvadraat Uraaniga. Tuleb usaldada oma intuitsiooni ning liikuda selle sisemise kutse järgi, mis on viimasel ajal üha tugevamaks läinud. Kõik ei pruugi kohe minna nii, nagu lootsime. Võib tekkida ettearvamatuid olukordi, mis toovad kaasa ärevust. Mõned sündmused toimuvad nii kiiresti, et raske on kohaneda.