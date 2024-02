PALJU HÄID EMOTSIOONE ⟩ «Pealtnägija» saatejuht Mihkel Kärmas tähistas 50. sünnipäeva meeleoluka peoga

«Televisioon ei ole elukutse, see on diagnoos,» ütles Kärmas 2019. aastal Elu24-le antud intervjuus rääkides pühendumusest, mida televisioonis töötamine nõuab. «See huvitab mind, see mulle meeldib, see on aeg-ajalt põrgulikult raske, väga emotsionaalne, aga mitmes mõttes on see hästi rahuldust pakkuv.»