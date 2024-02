«Suur-Ameerika tn tuli me patrullile eile vastu suurema kiirusega auto, mille peatamisel saime teada, et kiirustati sünnitusmajja,» kirjutab Kirss. «Eskortisime pere haiglani,» kinnitab ta ja lisab: «Täna hommikul suhtlesin isaga ja küsides, kas kōik on hästi, sain teada, et sündis tubli poiss. Palju ōnne teile!»