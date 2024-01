100 000 ON ÕIGLANE ⟩ Vandeadvokaat Olavi-Jüri Luik: hüvitise määramisel tuleb kohtul arvestada elukalliduse tõusuga

Koerterünnaku tõttu eluohtlikke vigastusi saanud Sandra Sinimetsa advokaat Olavi-Jüri Luik leiab, et kohus on teinud 100 000 euro suuruse hüvitise nõudega õige otsuse. «Ei ole korrektsed väited justkui Sandrale väljamõistetud hüvitis ei vastaks heaolu tasemele või kohtupraktikale,» ütleb ta. «Tegemist pole pelgalt ühiskonna raputamisega kohtuniku poolt, vaid elementaarsete tagajärgedega, mida selline käitumine süüdlasele kaasa toob.» Lahendeid, kus hüvitis on ületanud 100 000 euro piiri, on Eesti kohtupraktikas olnud varemgi.