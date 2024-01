PÄEVAHOROSKOOP ⟩ 30. jaanuar: Kaaludel võib tekkida huvitavaid kontakte, Jäär tunneb end virgelt ja julgelt

Tunned end virgelt ja julgelt. Saad olla see, kes sa oled ja tahta seda, mida südamest soovid. Mõistad oma kohta maailmas.

Soodne aeg on jätkumas. Ole aktiivne ja kasuta võimalused kiiresti ära. Kui on vaja midagi muuta, ära jää kõhklema.

Oskad inimestele oma jutuga mõju avaldada. Sõnadel on suur kaal, sina suudad neid praegu väga hästi valida.

Suudad oma patareisid hästi laadida, sest sul on kindel seljatagune. Head suhted kodustega on väga olulised. Sulle pakutakse tuge.

Saad vajalike toimetustega kenasti hakkama, samas aga jääb aega ka elu nautimiseks. Praegu alguse saavates suhetes on kirge.

Mingid ammused probleemid võivad üllatuslikult pinnale kerkida. Mõtlesid juba, et need on unustatud, ent miski vajab veel tegelemist.