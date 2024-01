NÄDALAPROGNOOS ⟩ Ees on võimalused, mida ei tasu mööda lasta

Viibime kuutsükli teises pooles, mitte veel päris lõpus, ning planetaarseid ühismõjusid silmas pidades on ees üks võrdlemisi kaunis nädal. Paistab, et möödunud täiskuu võis seekord isegi päris hästi mõjuda ning julgustas inimesi ka rohkem positiivseid tundeid ja mõtteid avaldama. Lisaks on nüüd kõik planeedid otseses liikumises ja retrograadsus puudub – täiskäik edasi! Järgnevad päevad, mil valitseb kergus, värskus ja liikumine.

Ent järgmine esmaspäev, 5. veebruar, tuleb see-eest intensiivsem – selleks ajaks küpseb midagi teadvuses ja telgitagustes valmis, mis peab siis välja tulema enne veel jooksva kuutsükli ja jänese- ehk kassiaasta lõppu 10. veebruaril.

Alanud nädala kaunis kulgemine viib sügavama selguseni ning annab julguse teha otsuseid, rääkida varjatud või rasketest teemadest, tuua midagi varju alt avalikkuse ette. Ent neid tulemusi näeme pigem järgmisel nädalal.

Planeediseisud nädalapäevadel

Teisipäevaööl kell 01.40 jõuab Marss trigooni Uraaniga, seega juba esmaspäeva õhtul ja ka sellele järgneval päeval saadakse suuremat innustust, et oma elus kiiremini edasi liikuda. Õhus on värskust, põnevust ning tajutakse justkui mingit ergastavat potentsiaali, millistes suundades asjad areneda võiks. Elu näitab, et takistusi ees ei ole – tuleb vaid astuda ja minna. Praegu on meile antud rohkem vabadust oma võimalusi avastada