Helsingi südalinnas Rikhardinkatu-nimelisel tänaval ilutseb silt «Luxury Helsinki». See on kasutatud luksusasjade butiik, kuhu on teretulnud igaüks, kes tahab endale midagi erilist lubada. «Luksus on kõikidele, olenemata sellest, kui rikas keegi on,» ütleb butiigi looja Kristiina Warden.