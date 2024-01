PÄEVAHOROSKOOP ⟩ 27. jaanuar: Kaljukitsel on sobiv aeg romantiliseks väljasõiduks, Neitsi nädalavahetus on loodud lõbutsemiseks!

Kellegi teise õnn ja heaolu on sulle eriti tähtis. Oled valmis palju pingutama ja millestki loobuma, et vaid armastatul oleks hea.

Sa ei anna endale kuigi täpselt aru, mida tegelikult tahad ja vajad. Lähed teiste ideedega kaasa ja pärast avastad, et see pole ikkagi päris see.