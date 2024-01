VIDEOINTERVJUU ⟩ Kadi Viljak «Pealtnägija» skandaalist: see oli meediarünnak, mille tagajärjel suri mu ema

Ajakirjanik Kadi Viljak on valmis lõpuks avameelselt rääkima sellest, mida tõi talle kaasa 2021. aastal lahvatanud skandaal «Pealtnägijas». Viljak tunnistab, et tänaseks on ta kaotanud skandaali tõttu oma mõlemad vanemad ning veel mõne aja eest mõtles ta nimevahetusele. Olukorrale heidab valgust ka teleajakirjanik Mihkel Kärmas, kes loo avalikkuse ette tõi.