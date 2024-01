AITA LEIDA ⟩ Pühapäeval Õismäel kadunuks jäänud Mark-Sandori elu võib olla ohus

SA Kadunud annab ühismeedias teada, et Tallinnas Õismäel 21.01.2024 öösel jäi teadmata kadunuks jäänud 26-aastane Mark-Sandor .

«Tagasi koju, mis on Saue vallas ca 10 km kaugusel kohast, kus noormeest Õismäel viimati nähakse, ta jõudnud ei ole. Mark-Sandori lähedastel on mure, et tema elu võib olla ohtu sattunud.»