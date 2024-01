PÄEVAHOROSKOOP ⟩ 23. jaanuar: Jäära enesetunne on hea ja kindel, Vähil on lihtne sassi läinud suhteid uuesti korda saada

Sõnavõtud ja ettekanded õnnestuvad hästi. See, et publik on pilgud sinule suunanud ja kuulab tähelepanelikult, loob eduelamuse.

Rahalist seisu pead kontrolli all hoidma. Sul on tõmme ilusate asjade poole, eriti meeldivad ebatavalised, eksootilise päritoluga esemed.

Rõhk on pigem kodustel kui tööasjadel. Saad aru, et peresuhteid peab hoidma, näed vaeva selleks, et need püsiksid harmoonilised.