NÄDALAPROGNOOS ⟩ Saabuv täiskuu toob ülemeelikuid kogemusi: suures hoos võib keegi saada haavata

On näha, et nädala teises pooles tekib suurem kalduvus impulsiivseteks sõnadeks ja tegudeks ning keegi võib sealjuures haiget saada. Ülemeelikus energias asetleidvad sündmused põhjustavad haavade avanemist. Asi võib olla ka selles, et ei osata arvestada teiste piiride, tundlikkuse ja haavatavusega.