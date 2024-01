PÄEVAHOROSKOOP ⟩ 22. jaanuar: Sõnnil on võimalusi uute suhete alustamiseks, Lõvil on suur töövõime

On võimalusi uute suhete alustamiseks ja olemasolevate arendamiseks. Tunded ja mõistus on üsnagi heas tasakaalus.

Võib toimuda oluline muudatus, kuid see, millised tagajärjed toob see sinu jaoks kaasa, sõltub ikka ennekõike sinu enda tegevusest.

Kui teed vaimset tööd, oled nüüd oma võimete tipul. Mõistus on selge ja töövõime suur, leiad võimalusi uuenduste sisse viimiseks.

Tahad, et sinu tegevust tähele pandaks ja sinu edusamme hinnataks. Suudad veenvalt esineda ka suurema publikuhulga ees.

Kui oled liiga palju tööle pühendunud ning koduste jaoks on juba pikemalt aega nappinud, võib pinge konfliktidena välja lüüa.

Võimalik on oma mõjuvõimu laiendada ja süvendada suhteid, mis on sulle tähtsad kas isiklikult või tööalases plaanis.

Veenus ja Kuu on opositsioonis, seetõttu on tunded tugevamad kui mõistus. Vajad hullupööraselt, et sind hoitaks ja hellitataks!