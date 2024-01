Soomaal leiti puu otsast nülitud hundi keha. «Tegelik motiiv on täiesti arusaamatu!»

Eesti Ornitoloogiaühingu juhataja Kaarel Võhandu ei pea tõenäoliseks, et hundirümp riputati puu otsa lindudele mõeldes. «Lindude toitmiseks see kõige mõistlikum viis pole,» ütleb Võhandu. «Lihaga on talvel see, et see külmub kivikõvaks. Väiksemad linnud seda kätte ei saa. Suuremad linnud nagu kotkad ei tule jällegi puu otsa,» selgitab ta lisades, et tihastele toiduks on kõige parem panna seemneid ja rasvapalle.

Hundirümp. Foto: Erakogu

Eesti Jahimeeste Selts: rümpade jätmine loodusesse on igati loogiline

Eesti Jahimeeste Seltsi (EJA) tegevjuht Tõnis Korts ütleb, et raske on kommenteerida esitatud väiteid. «Meie soovitus on, et Keskkonnaamet teeks asja selgeks ja annaks pädeva hinnangu. Meil täna puudub igasugune täpne info. Hundi rümba viimine keelualale ei ole kindlasti ok,» ütleb ta.