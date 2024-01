Jesper Parve pani Hiiumaa maja müüki: mis edasi saab, hetkel veel ei tea

«Tõsi jutt!» kinnitab Parve, öeldes, et suurt saladust siit otsida ei tasu. «Pere on nii suureks kasvanud, et sinna ei mahuks lihtsalt enam ära,» nentis ta.

Kahe magamistoaga maja eest küsitakse portaalis KV.ee 295 000 eurot. «Tere tulemast meräärsesse paradiisi Kalana külas. Oleme selle koha ehitusse pannud kogu oma pere hinge ja loomingu ning loodame südamest, et see aitab ka teil leida üles inspiratsiooni ning kallistab ka tulevikus uusi omanikke,» kirjutavad nad kuulutuses, kus on välja toodud, et kompleks koosneb suuremast peamajast, väiksemast surfimajast ja saunamajast. Lisaks on olemas suur kümblustünn, välitualett, lõkke- ja grillikoht ning 150 meetri kaugusel oma privaatne rand.