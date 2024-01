PÄEVAHOROSKOOP ⟩ 18. jaanuar: Skorpion tunneb end elutargana, Veevalaja peaks hoidma oma tervist

Pingelisem periood on nüüd õnneks selja taha jäänud, saad vabamalt hingata ja rahulikus tempos samme seada.

Sul on küllaga võimalusi asju tasapisi ja süsteemselt teha. Oled kahe jalaga maa peal, vaatad maailma realistliku pilguga.

Rahaasjade ajamiseks on aeg riskantne. Sinu lähenemine on ehk liiga sirgjooneline, tahad palju ühele kaardile panna.

Kui sul on vaja oma ideid kellelegi tõhusalt selgitada, siis tee seda nüüd ja kohe. Praegu suudad olla ülimalt konstruktiivne.

Ilmselt on tänaseks põhiteemaks rahalise olukorra parandamine. Sõbrad võivad anda küll soovitusi, ent need ei pruugi sulle sobida.

Meeleolu on tõsine ja asine, kohustuste täitmine tuleb hästi välja. Kui sul tuleb vormistada ametlikke dokumente, võta see täna ette.

Merkuur on sekstiilis tasakaaluka Saturniga. Kannatlikkus viib sihile – ka rasketel läbirääkimistel on võimalik olla edukas.

Esmatähtis on mõelda tervisele, end igas olukorras hoida. Kui sa seda ei tee, on kerge külmetuda või end lihtsalt üle väsitada.

Kui tunned, et miski või keegi sind ärritab, võta aega selleks, et oma reaktsiooni analüüsida. Mis on selle sügavamad põhjused?