Juurde on ta lisanud 2020. aasta novembris tehtud postituse, kus kirjutas, et tegemist on tema unistuste koduga. «Ma olen uskumatult tänulik, et ma saan elada oma unistuste kodus. Minu ümber on olnud nii palju häid inimesi, kes on teinud selle kõik võimalikuks ja sõnadest jääb puudu, kui suur rõõm mul on. Kodu on turvatsoon, puhkepaik, koht, kus saan olla vaba ja mina ise. Ma olen siin nii õnnelik!» kirjutas Hunt toona.