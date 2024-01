LUGEJA MURE ⟩ Kas Brigitte Susanne Hunt liigub tõepoolest öösärgi väel ringi?

Murelik eestlanna Kati pöördus meie poole seltskonnatähe Brigitte Susanne Hundi riietuse tõttu. Katis tekitas küsimust seltskonnatähe kleit, mida Hunt uhkelt oma viimasel sotsiaalmeediasse postitatud fotol esitleb.

«Kas tegu on tõepoolest öösärgiga või ei tea mina kleitidest midagi? Vaatasin ja mõtlesin, et selliseid öökleidikesi müüakse Tallinna Kaubamajas pesu osakonnas. Kogu see avatud dekoltee ja pitsäär, sellises rõivas poetakse ju sängi,» räägib Kati.

Brigitte ei ole foto juurde märkinud, kust ta kleidi soetanud on või mis firmaga tegu on. Arvestades aga seda, et Hundile meeldivad pigem kallimad brändid, siis võib arvata, et kleit on mõne disaineri toode.

Kati sõbrannal on tema väitel sarnane öösärk, mis kuulub disainer Kriss Sooniku loomingusse. Sellise riietuse avalik eksponeerimine on Kati sõnul aga pigem küsimust tekitav ning mitte kõige paremas mõttes pilkupüüdev.

«Maitseid on erinevaid ja muidugi ei ole mina stiiliguru, ent mina pelgaks sellise kleidiga avalikku kohta minna. See võib tõmmata soovimatut tähelepanu või siis panna möödujaid pead vangutama,» räägib naine.

Lisaks on Kati mures selle pärast, et noorem põlvkond eelistab üha enam mugavust kui maitsekust: «Öösärk või mitte, ent noor kaunis naine peaks ikkagi ennast avalikult esitledes mõtlema üldisele kuvandile. Muidu Brigitte on ikka alati maitsekas olnud. Äkki mina lihtsalt ei mõista sellist stiili, ent korraks pani see pildil nähtu kohe mõtlema.»

Brigitte Susanne ei ole aga esimene staar, kelle pidžaamas või öökleidikeses avalikku kohta ilmumine ahhetama paneb. Moeajakiri Elle tegi 2019. aastal galerii staaridest, kes on pidžaamas tänavapilti ilmunud.